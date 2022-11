(Di venerdì 4 novembre 2022) La prima missione di Meloni da premier a Bruxelles non era destinata a raggiungere risultati, semmai doveva mostrare ai vertici della Ue che il diavolo non ha le corna

ilGiornale.it

Coloro a cui è statol'ingresso negli Stati Uniti ai sensi del Titolo 42 non hanno diritti ... costringendo i migranti a attraversare di corsa il fiume peralle loro case cerate in ...... quella di una ragazza congolese ha offerto al Papa l'occasione pera parlare del viaggio ... 'Il medico me l'aveva, ora riesco a camminare, col bastone ma ci riesco', sottolinea. Poi ... Vietato tornare indietro - ilGiornale.it La prima missione di Meloni da premier a Bruxelles non era destinata a raggiungere risultati, semmai doveva mostrare ai vertici della Ue che il diavolo non ha le corna ...Milan, Salisburgo l'ultimo ostacolo verso la gloria: ai rossoneri basterà un pari per tornare tra le grandi d'Europa ...