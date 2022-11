Superlega | la Liga attacca | “Vogliono truccare il format”

Latorna all'attacco. O almeno così preannuncia lacon un tweet apparso sui canali social. 'I promotori della Super League stanno ora preparando un modello simile a quello proposto nel ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Laattacca la: 'Vogliono ...La Superlega non arretra di un centimetro. Il progetto che non ha ancora visto la luce in maniera ufficiale non ha intenzione di fermarsi ed è pronto a tornate alla ribalta con un nuovo ...LaLiga, da sempre contro la Superlega, ha pubblicato sul suo account Twitter un video in cui ha spiegato il perché non si deve aderire a questa nuova competizione, i cui ...