Roma | attivisti per il clima imbrattano quadro di Van Gogh E i visitatori si arrabbiano | “Vergognatevi” – Video

(Di venerdì 4 novembre 2022) Azione degli ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con una zuppa di verdura l’opera “Il seminatore” esposta a Palazzo Bonaparte. Secondo quanto si apprende sull’opera sarebbe stata gettato un passato di verdura. L’azione è stata portata avanti da quattro esponenti del movimento ambientalista Ultima generazione, costola italiana di Extinction Rebellion che ha già messo a segno proteste di questo tipo in alcuni musei all’estero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

