Agenzia ANSA

E' arrivato a.000 il numero dei mobilitati in Russia, oltre l'obiettivo stabilito di 300.000 perché "il numero dei volontari sta aumentando". Lo ha detto il presidente Vladimircitato dall'agenzia Ria ...12:30: '.000 mobilitati, aumentano i volontari' Il numero dei mobilitati in Russia è arrivato a.000, oltre l'obiettivo stabilito di 300.000, seconda quanto riporta l'agenzia russa Ria ... Putin, 318.000 mobilitati, aumentano i volontari E' arrivato a 318.000 il numero dei mobilitati in Russia, oltre l'obiettivo stabilito di 300.000 perché "il numero dei volontari sta aumentando". (ANSA) ...ROMA L'Ucraina rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio con il presidente della Guinea-Bissau, secondo quanto rifer ...