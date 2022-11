Pnrr e Giubileo 2025 | protocollo d' intesa tra UniCredit e Camera di Commercio per le imprese

(Di venerdì 4 novembre 2022) È stato firmato oggi ild'tradidi Roma per aiutare ledel territorio a cogliere, con maggiore facilità, tutte le opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e daldel. Con la firma dell'accordomette a disposizione un plafond da 1 miliardo di euro finalizzato a sostenere le necessità finanziarie delleche realizzeranno i progetti previsti dale per ilnell'area romana. Ladidi Roma, da parte sua, si impegna a portare avanti una serie di azioni che sono: a) ...

Il nostro obiettivo è sostenere concretamente le imprese, affinché possano cogliere le grandi opportunità di crescita presenti in questa fase molto complessa: ile il2025. Fare rete è ...... ile il2025. Fare rete è ciò che chiediamo alle imprese: ma è anche ciò che i soggetti responsabili dello sviluppo devono, per primi, puntare a fare. La nostra Istituzione si impegna ... Pnrr e Giubileo 2025, un miliardo da Unicredit per sostenere le imprese romane - ItaliaOggi.it L’accordo tra l’istituto bancario e la Camera di commercio di Roma ha l’obiettivo di sostenere concretamente le imprese per cogliere le opportunità di crescita ...Firmato il protocollo d’intesa tra UniCredit e la Camera di Commercio di Roma per aiutare le imprese a cogliere le opportunità del PNRR e del Giubileo 2025. Disponibile ...