Nuoto | Coppa del Mondo 2022 Indianapolis Martinenghi e Ceccon sfiorano il podio Ledecky a un soffio dal record dei 400 stile

(Di venerdì 4 novembre 2022) Prima serata senza podi per l’Italia nella sessione di apertura della terza e ultima tappa didelin programma adnegli Stati Uniti. Gli unici due azzurri in gara, Thomase Nicolòrestano ai piedi delrispettivamente nei 100 misti e nei 100 rana dove hanno chiuso al quarto posto ma ci riproveranno nei prossimi giorni. La prestazione del giorno è ancora una volta di Katieche nuota i 400 a un decimo daldeldi Ariarne Titmus, ritoccapersonale e statunitense, e non finisce mai di stupire.solo sfiorato da Nicolóche ancora lontano dalla migliore condizione chiude al quarto posto i 100 rana ...

... assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico dele della pallanuoto. Dal 2019 si è aggiunta laLuigi Gardella ...Terza e conclusiva tappa delladel Mondo diin vasca da 25 metri. Le gare sono in programma da giovedì 3 a sabato 5 novembre a Indianapolis , dopo gli appuntamenti di Berlino e Toronto. Batterie alle 9.30 (in Italia le ...Partita oggi a Indianapolis, capitale dell’Indiana, la terza tappa della coppa del mondo di nuoto FINA 2022 . Due soltanto gli atleti azzurri che gareggeranno nella vasca da 25 metri in terra statunit ...Prima giornata della terza ed ultima tappa di Coppa del mondo in vasca corta ad Indianapolis. Si gareggia fino a sabato 5 novembre. Dopo le batterie si qualificano per le finali Nicolò Martinenghi e T ...