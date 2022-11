Mbappè e Psg mandano gli auguri a Quartararo | “Buona fortuna siamo con te”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain hanno inviato i loroal francese Fabio, in lotta contro l’Italiano Pecco Bagnaia, per la conquista del titolo mondiale 2022. Nel video pubblicato sui social si vede l’attaccante dichiarare: “con te”. SportFace.

Corriere della Sera

Nel 2013, quando la Uefa lancia la Youth League, l'allora presidente Platini non ha dubbi: "Aiuterà i club a colmare il divario fra le giovanili e le prime squadre". Una Champions per i ragazzi, che ...Juve -è stata la partita del ritorno in campo di Federico Chiesa . Dal boato durante la lettura delle formazion i, al lungo applauso durante il cambio : i tifosi hanno aspettato questo momento per ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»