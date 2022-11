Maltempo | allerta meteo in 18 regioni | arancione per Lombardia e Friuli Venezia Giulia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Da ieri 3 novembre si registrano forti piogge in diverse aree della Penisola, accompagnate a raffiche di vento e fulmini. Da questa mattina i fenomeni interessano anche Campania, Basilicata e Calabria. Ci sono inoltre cinquemonitorate per una “remota possibilità” di caduta di frammenti di un lanciatore spaziale cinese che sta rientrando nell'atmosfera terrestre senza controllo

Da ieri 3 novembre si registrano forti piogge in diverse aree della Penisola, accompagnate a raffiche di vento e fulmini. Da questa mattina i fenomeni interessano anche Campania, Basilicata e Calabria.... Bormida e di non poter transitare dopo Ellera In stato diper ilanche tutto il personale di TPL Linea. A seguito delle condizioni meteo vi sono diversi disservizi che di volta in ...Per la regione Liguria è terminata l'allerta meteo gialla che nelle ultime ore è stata colpita da raffiche di vento e forti precipitazioni ...Il maltempo a Roma ha provocato l’allagamento delle strade a Ostia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo in tutto il Lazio.