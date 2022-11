Lettera a TPI | “Il Canto del Cigno Sam”

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 novembre 2022)di un lettore di TPI alla redazione: Oceanside, California, 3 novembre. Joe Biden dichiara al mondo e agli iraniani dissidenti, di non preoccuparsi, perché presto “libereremo” L’Iran. Corea, Vietnam, Grenada, Iraq, Serbia, Afghanistan,ancora Iraq, Libia, Siria, guerre statunitensi con partecipazione sul campo. Non posso elencare le varie ingerenze fatte attraverso la CIA, con o senza colpi di stato, perché la lista sarebbe troppo lunga. Perché gli Stati Uniti sono sempre stati in guerra col mondo? Perché qualsiasi Presidente li abbia rappresentati, al netto di quelli che sono stati ammazzati, ha sempre sostenuto almeno una guerra? L’America, intesa non quella dei Pellerossa, è una realtà piuttosto giovane, costituita da un insediamento oltreoceano di un capitale umano che discende da civiltà ben più datate e delle quali ha esportato il peggio, non ne ha ...