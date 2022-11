La settimana corta di Generali Smart working fisso il venerdì per risparmiare sulle bollette

Corriere TV

ma intensa nel senso che la partita di Coppa Italia con l'Olbia non ha permesso di avere molto tempo a disposizione per preparare la sfida ai grigi piemontesi. Aver brindato in Coppa ...Ma la coperta è. Nonostante il calo delle tariffe del gas deciso dall'Autorità per l'energia, ... provvedimento atteso in consiglio dei ministri la prossima. È probabile che lo spazio ... La settimana corta, in Italia, è ancora un tabù Si tratta di un vero e proprio smartworking energetico ed è frutto di un accordo siglato nei giorni scorsi l'accordo con i sindacati. Inizialmente il gruppo ...Per l'anno prossimo gli economisti sono tutt'altro che ottimisti. La puntata di oggi, con Marco Maffezzoli, si concentra dunque su significato e cause della tanto temuta contrazione Quattro cose da sa ...