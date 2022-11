Kvaratskhelia | l’oro di Napoli | il talento georgiano che ha abbagliato la Serie A

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bergamo. È arrivato da semi-sconosciuto e nel giro di tre mesi è diventato uno dei top player non solo dellaA, ma anche di tutta l’Europa. Ha 21 anni, si chiama Khvichaed è la sorpresa delle prime 12 giornate del campionato. Soprattutto perché fino all’estate aveva giocato soltanto in Russia e in Georgia, ovvero il suo paese d’origine. Illo ha scovato nella Dinamo Batumi e per appena 10 milioni di euro si è assicurato una certezza per il presente e per il futuro. Nato ala sinistra, in grado di giocare con entrambi i piedi, ha un’accelerazione bruciante e una tecnica sopraffina palla al piede, abbinate ad una fisicità che lo rende difficile da contenere per qualunque terzino. “È un giocatore molto forte, è veloce, bisogna marcarlo stretto o raddoppiarlo subito. Se prende vantaggio col primo passo non lo ...