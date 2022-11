Indicazioni sulle modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione | un esempio di scheda

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’abbandono precocestudi implementa quella che chiamiamo povertà educativa e che rappresenta unoindicatori fondamentali per misurare lo stato di salute della nostra Italia. Ancor di più se questa misurazione è letta e vista in termini di proiezione verso una “crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, se volessimo utilizzare le parole chiave della strategia lanciata nel 2010 dalla Commissione europea. I nostriche si fermano dopo aver conseguito “al più un titolo di studio disecondaria inferiore hanno prospettive occupazionali limitate, non sono in grado di esercitare appieno una cittadinanza attiva, in ragione della fragilità delle competenze acquisite, sono a maggior rischio di povertà e di esclusione sociale, e tale situazione incide in modo rilevante...