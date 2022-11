Giulia Salemi | vedo e non vedo da urlo | se zoomi ti viene un infarto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 novembre 2022) Donna con una bellezza più unica che rara; impossibile non restare affascinati da una come. Rasenta la perfezione. Dinon possiamo non parlare senza fare riferimento al Grande Fratello; nell’edizione in corso la vediamo nella postazione social pronta a leggere i commenti migliori che gli utenti fanno su Twitter ma in passato l’abbiamo vista come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. Esperienza decisamente positiva e non solo per aver mostrato il suo carattere e la sua determinazione. InstagramIn uno dei reality più seguiti dal pubblico,ha incontrato una persona per lei molto importante come Pierpaolo Pretelli. Tra i due è nato un gran feeling anche se, almeno all’inizio, si pensava che lui potesse costruire qualcosa con ...