Corriere dello Sport

Carloe José Mourinho : due dei più grandi allenatori della storia del calcio. Si conoscono, si stimano, si vogliono bene. Sono stati avversari, ma sempre leali. Per questo le parole dell'...Alvaro Odriozola ©LaPresseIl classe 1995 non rientra nei piani di Carloed è pronto a cambiare aria a gennaio. Il costo dell'ingaggio è di 3 milioni di euro l'anno, quindi 1,5 milioni per ... Esclusivo, Ancelotti su Mourinho: "È un grande, lui e la Roma perfetti insieme" L'allenatore del Real Madrid dopo aver letto il libro di Ivan Zazzaroni: "José è una persona onesta, non è mai cambiato" ...“Stavamo bene insieme” sarà su DAZN dal 9 novembre. il docu-film, prima esclusiva produzione di DAZN per il cinema, realizzato con la produzione esecutiva RED CARPET, trasmesso sui grandi schermi dal ...