Daniel Maldini | “Se sono raccomandato non me ne sono mai accorto”

Commenta per primo, trequartista del Milan in prestito allo Spezia, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek' che uscirà domani. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: 'Uscire di casa mi ha ...Più di una suggestione l'ipotesi di schieraredal primi minuto al fianco di Nzola contro la squadra in cui è cresciuto. Gyasi è infatti in una fase di involuzione e gli altri ..."Ha saltato un paio di giorni di allenamenti, si è allenato con noi solo da mercoledì". Più di una suggestione l'ipotesi di schierare Daniel Maldini dal primi minuto al fianco di Nzola contro la ...E la società di via Aldo Rossi tornerà ad affrontare un componente della famiglia Maldini: Daniel, figlio di Paolo, che attualmente milita - in prestito - nella squadra ligure. Nonno Cesare, infatti, ...