Contributi regionali per eventi natalizi | Mastella | “La Campania non è solo Salerno”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Speriamo che il Presidente Vincenzo De Luca, del quale conosciamo la sensibilità, dopo aver finanziato cospicuamente Luci d’Artista a, si ricordi anche di Benevento. Senza un adeguato contributo non riusciremo ad accendere nemmeno l’albero, figurarsi le luci”. Così il sindaco di Benevento Clementea proposito deiper i prossimi eventi natalizi. “La Campania non è soltanto quella costiera e metropolitana, c’è una Campania interna molto bella, rigogliosa, ospitale, che necessita di attenzione e non certo di essere abbandonata a se stessa. La Regione Campania deve considerare tutte le realtà del proprio territorio, tanto le metropoli quanto le città più piccole e i comuni piccolissimi. Non si può essere madre affettuosa con alcune città e matrigna ...