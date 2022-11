“Che degrado” GF Vip 7 | cose tra donne ed è caos nella casa Occhi puntati su loro due

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Oriana Marzoli sta facendo impazzire AntoFiordelisi al GF Vip 7. Insomma, quello che Alfonso Signorini sparava con le new entry si sta praticamente avverando. E per lui e il programma stesso, non poteva esserci notizia migliore. In effetti, in queste prime settimane di reality, tranne alcune parentesi che hanno funzionato alla grande, molte dinamiche non hanno preso il via come si sperava. È per questo che la produzione del reality ha rimpolpato il cast con nuovi personaggi pronti a distruggere quella poca serenità che si è costruita finora. Tra tutti spicca la figura di Oriana Marzoli: la bella spagnola (venezuelana di nascita) ha già fatto innervosire non poco AntoFiordelisi. Ma cosa è successo? Sembra che dopo la puntata, la giovane abbia consigliato a Edoardo Donnamaria di viversi un po’ di più lae di fare il ...