(Di venerdì 4 novembre 2022) Stasera in campo il primo anticipo di Serie A nellatra Udinese estudia e potrebbersi laStasera in campo il primo anticipo di Serie A nellatra Udinese estudia e potrebbersi la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore dei pugliesi potrebbe provare a sorprendere la difesa friulana con l’ex Milan, in gol contro il Napoli. A farne le spese sarebbe Ceesay che partirebbe inizialmente dalla panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Blogo Sport

... Bistrovic e Oudin giocheranno Tutti a disposizione di misterche in conferenza ha dato ... Già titolare col Verona Raffaele Palladino recupera Izzo per la delicatissimadi domenica. L'ex ...Un difensore che ha giocato anche in B con la Reggiana, è titolare (è arrivato per sostituire) e se è in giornata è difficile da superare. Il trentunenne Martinelli è reduce da infortunio e ... Baroni sfida l’Udinese e con il suo Lecce si gioca la carta Colombo Stasera in campo il primo anticipo di Serie A nella sfida tra Udinese e Lecce, Baroni studia e potrebbe giocarsi la carta Colombo Stasera in campo il primo anticipo di Serie A nella sfida tra Udinese ...Il tredicesimo turno di Serie A si apre con l'anticipo serale tra Udinese e Lecce alle ore 20.45. La squadra bianconera si affida agli stessi uomini della sfida contro la Cremonese: Sottil ripropone d ...