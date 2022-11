ATP Parigi-Bercy | Novak Djokovic su Lorenzo Musetti | “E’ migliorato molto | tennista completo”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si prospetta una giornatainteressante a. Nel Masters1000 sul veloce indoor francese, gli incontri che caratterizzeranno i quarti di finale sarannointeressanti. Tra questi, lo scontro traattrae non poco l’attenzione. Il toscano, per la prima volta nei quarti di un 1000 in carriera, sta esprimendo nel corso di questo torneo un grande gioco che l’ha portato a battere ieri il n.4 del mondo, Casper Ruud. Il feeling del carrarino con la superficie hard è decisamente buono e si evidenziano i grossi miglioramenti fatti dal punto di vista tecnico. Basterà per sconfiggeredifficile. Il serbo è in grande forma e l’ha ribadito ieri, surclassando il russo ...

QUI IL TABELLONE DEL MASTERS 1000 DI- BERCY Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Per Norrie è 'ingiusto' vedere Djokovic alle Finals- Bercy e Torino. Queste sono le ultime ... Infatti, da regolamento, un vincitore di un titolo del Grande Slam che si trova al di fuori ...Djokovic-Musetti è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming. Tra gli addetti ai lavori c’è chi, ...Grande successo in rimonta per il giovane talento azzurro Lorenzo Musetti. Il ventenne tennista carrarino batte in rimonta il numero due al mondo Casper Ruud… Leggi ...