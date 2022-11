Atalanta-Napoli | Kvaratskhelia non parte per lombalgia acuta

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Khvichanon prenderàalla trasferta di Bergamo per un episodio di”. Lo riporta il, a ventiquattro ore circa dal match di campionato contro l’. Luciano Spalletti perde dunque una pedina importante per lo “scontro di vertice” di questa settimana della Serie A. Fuori causa anche Amir Rrahmani, ancora out, che oggi “ha fatto terapie e palestra”. SportFace.

... il georgiano non prenderà parte alla trasferta dela Bergamo per una lombalgia acuta. Spalletti perde quindi un elemento chiave in vista del big match con l'. A breve il servizio ...Commenta per primo Domani ilaffronterà l'al Gewiss Stadium di Bergamo senza un grande protagonista. Non arrivano infatti buone notizie dall'allenamento per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare a Khvicha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tradizionale conferenza stampa di vigilia per Gian Piero Gasperini, che ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del big match al vertice Atalanta-Napoli in programma domani 5 novembre al ...