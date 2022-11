Atalanta | Gasperini | “Napoli? Limitare la loro qualità Su Zapata e Kvara…

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’allenatore dell’Gian Pierodichiara che bisognaladele parla di Duvane Kvaratskhelia Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match alle ore 18 contro ildi Luciano Spalletti. “Stiamo lavorando bene, la classifica è molto buona, come i risultati. È stata una buona settimana: difficile prevedere che questa sarebbe stata una gara tra prima e seconda della classifica. Possiamo dire che oggi è Spalletti il dentista visto il modo di giocare? Direi qualcosa in più, anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto ...