Ashley Graham mostra le smagliature dopo il parto ciao nuova pancia mi piaci

ilmattino.it

Tra loro, quella più in voga a livello mondiale, almeno negli ultimi mesi, è la statunitense. Un modello per tante ragazze che vivono con disagio il proprio corpo a causa dei chili in ...NEW YORK -si schiara contro le pubblicità che propongono modelli irraggiungibili di bellezza. E lo fa mostrando il suo corpo tutto curve in una pubblicità su Swimsuitsforall : con il reggiseno ... Ashley Graham, le smagliature dopo il parto della modella curvy: «Ciao nuova pancia, mi piaci» Ashley Graham abbraccia con gioia i cambiamenti che ha subito il suo corpo dopo la seconda gravidanza. Modella curvy e mamma di 3 figli, Ashley Graham ha basato la sua ...Con la maternità il corpo di Ashley Graham è cambiato. All’inizio non è stato facile accettarlo, ma oggi si guarda con amore e si accetta ...