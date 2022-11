Ambientalisti imbrattano 'Il Seminatore' di Van Gogh a Roma

Glidi Ultima Generazione, costola italiana del movimento ecologista tedesco "Letze Generation", sul profilo Twitter affermano di fare disobbedienza civile non violenta per chiedere lo ...Glidi Ultima Generazione, costola italiana del movimento ecologista tedesco 'Letze Generation', sul profilo Twitter affermano di fare disobbedienza civile non violenta per chiedere lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Stefania Morosi, 45 anni, mamma italiana che vive a Londra, fa parte del movimento ambientalista radicale. Che blocca il traffico e insozza le opere d'arte i più famose del mondo. Facendo infuriare tu ...