Addio a Lionsgate + | chiude anche in Italia

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una notizia che lascia l’amaro in bocca e che consta la chiusura definitiva del servizio streaming+. Dopo tre anni dal lancio del nuovo nome di Starzplay, ecco giungere l’che fa seguito a un’avventura cominciata per il verso sbagliato. Difatti, il rebrand non è bastato a salvare la situazione, dato che entro la fine dell’anno fiscale non sarà più disponibile in, main Francia, Spagna, Germania, Benelux, Paesi nordici e in Giappone. Le perdite e le strategie di mercato che funzionano in altri Paesi La triste notizie è apparsa su ScreenDaily che ha evidenziato il fatto che la parola fine sia stata determinata da una perdita effettiva che ha sottostimato l’intento di espandere i progetti di+. Parliamo di una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari, ovvero ...