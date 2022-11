WhatsApp Desktop | finalmente una novità che ci aspettavamo per sentirci più tutelati

(Di giovedì 3 novembre 2022) Voglia di provare nuove sensazioni?potrebbe fare per noi in questo caso, perché a quanto pare il servizio di messaggistica istantanea sarebbe in grado di offrire un servizio dedito alla privacy molto più sicuro di qualunque altra piattaforma attualmente esistente. Ciò che incuriorisce non è tanto il fatto che sia stato mostrato dal CEO di Meta, quanto più che ci sia sempre stata la possibilità di ottimizzare l’app verde. Ma coss dovremmo fare? Non attendevamo altro che questa– Computermagazine.itLa tutela della privacy è ottima su? In passato, come qualcuno di voi saprà,permetteva agli utenti di nascondere il loro “ultimo accesso”, ma quando qualcuno accedeva nell’applicazione veniva mostrata a tutti la sua presenza online. La gestione dell’ultimo accesso, però, è ...

TuttoTech.net

...Oraha introdotto una novità per quanto riguarda le sue linee di sicurezza: i messaggi visibili una sola volta non solo non potranno essere visualizzati, ma neanche inviati da appFacile, vero Come tradurre sucon PC E per il servizio di messaggistica analogo disponibile su computer Nel caso del client(disponibile su Windows e macOS ), ... WhatsApp Desktop non supporta più i messaggi con foto e video visualizzabili una volta E' una scorciatoia di richiamo di alcune funzioni di base della popolare app di messaggistica istantanea di Meta: scopriamo come richiamarla.La famosa app di messaggistica WhatsApp toglie una delle funzioni più utilizzate, da oggi non sarà più possibile farlo ...