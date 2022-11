Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | tutto facile per Conegliano e Novara | rimonta vincente per Milano

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Turno infrasettimanale valido per la quarta giornata della regular season diA1di. Restano imbattute, con le ultime due appaiate in testa alla classifica a undici punti. Le campioni d’Italia in carica hanno ottenuto la seconda vittoria di fila per 3-0 (25-19, 25-21, 25-22), questa volta ai danni di Chieri, che invece subisce la prima sconfitta di questo campionato.invece corsara a Busto Arsizio, anch’essa per 3-0 (25-15, 25-19, 25-20). A zero sconfitte, come detto, c’è anche la Vero, che però è a quota dieci punti dopo il successo odierno al tie-break su Perugia annullando tre match point (25-23, 20-25, 25-22, 27-29, ...