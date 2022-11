Ultime Notizie – Ucraina | Kuleba | “Con blackout crescerà tasso di natalità”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ielettrici, dovuti ai continui bombardamenti russi contro le infrastrutture dell’, daranno un impulso deciso alladel Paese. Ne è convinto il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro, che lo ha spiegato in un’intervista all’emittente spagnola Cadena Ser. “Penso che, probabilmente, ildiinaumenterà a causa di questiperché le persone devono stare a casa al buio. Quindi, questo è il momento migliore per fare l’amore e godersi la vita. E parlo sul serio”, ha affermato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

