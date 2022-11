Ultime Notizie – Pakistan | Imran Khan ferito da colpi d’arma da fuoco

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’ex primo ministroè rimastoalla gamba dadasparati durante la manifestazione alla quale stava partecipando a Waziraband. Lo riporta il sito di Dawn. Riprese video mostranoche viene fatto salire su un’auto e viene trasd’urgenza in ospedale. Sul luogo è arrivata la polizia del Punjab. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Portatefresche, il resto verrà da sé" . E pare di sentirglielo dire, il " fucking " prima ... Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... Ucraina ultime notizie. Intelligence Gb, «Russia ha ricevuto almeno 100 tank da Bielorussia» Il ponte sullo Stretto si farà e il governo è già al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Nonostante ci sia chi non ci crede, come Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che lo ritiene un ...Il primo obiettivo delle attività dell'Osservatorio sarà quello di definire delle best practice sviluppate a livello sia nazionale sia ...