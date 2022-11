Ucraina | Onu boccia proposta Russia per commissione inchiesta su armi biologiche

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto ladelladi istituire unaper indagare sui presunti laboratori per la produzione diin territorio ucraino. A favore ha votato solo la Cina, oltre alla, Regno Unito, Stati Uniti e Francia hanno votato contro, mentre gli altri nove Paesi si sono astenuti. Dall’inizio della guerra in, il governo russo ha ripetutamente denunciato l’esistenza di laboratori statunitensi in territorio ucraino, per lo sviluppo di “agenti potenzialmente utili come”. Gli Stati Uniti hanno definito “fake news” queste accuse, denunciando la “disinformazione” russa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Intanto la Casa Bianca ha detto di non aver riscontrato alcun segnale che suggerisca che la Russia si stia preparando a utilizzare armi nucleari in. Al contempo, però, gli Stati Uniti "...E mentre dall'ai mercati si tira un sospiro di sollievo di fronte ai timori sul grano ucraino, ...cui i capi militari russi hanno discusso a metà ottobre l'uso di armi nucleari tattiche in. ...Mentre la popolazione ucraina vive al buio, al freddo e senza acqua, Roma si prepara ad ospitare una manifestazione per la pace che annuncia una straordinaria partecipazione. Non ...