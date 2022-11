Sorteggio Europa League Juve | le possibili avversarie ai playoff

(Di giovedì 3 novembre 2022)ntus che saluta la Champions ed approda ine che dovrà affrontare il play - off con le seconde classificate della fase a gironi. Per i bianconeri, al netto dell'ultima giornata ...

Juventus che saluta la Champions ed approda inLeague e che dovrà affrontare il play - off con le seconde classificate della fase a gironi. Per i bianconeri, al netto dell'ultima giornata che si disputerà giovedì, queste le possibili ......al meglio dalla Champions e mantenere la terza piazza che vale la retrocessione inLeague e ... puntano al successo per mantenere il primo posto del girone H ed avere unfavorevole. Due ...Tutto quello che c'è da sapere sull'avventura della Juventus in Europa League: bianconeri in campo nell'inverno del 2023.Juventus qualificata agli spareggi di Europa League: ecco tutte le possibili avversarie nella seconda competizione europea Uefa ...