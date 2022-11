Ritmica | denunce a raffica | cosa sta succedendo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il centro federale di ginnasticadell’Accademia di Desio è al centro di polemiche e. Negli ultimi giorni alcune ex atlete italiane hanno parlato pubblicamente di abusi fisici e psicologici subiti quando erano adolescenti. Uno scandalo che sembra essere soltanto all’inizio. La prima a raccontare la propria storia sui giornali, sottolinea ilPost.it, è stata l’atleta della Nazionale Nina Corradini. Dopo la sua intervista, hanno parlato pubblicamente anche altre ragazze e donne raccontando esperienze molto simili tra loro. La procura di Brescia, competente per Desio, ha aperto un’indagine. Nella giornata del 2 novembre il nuovo ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha incontrato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il presidente di Federginnastica, Gherardo Tecchi. Le azzurre alle Olimpiadi di Tokyo. Foto Ansa/Ciro FuscoNina Corradini, ...

... è oggi giudice internazionale per le competizioni di ginnastica. Due volte oro Mondiale , bronzo a Londra 2012 e capitano a Rio nel 2016 , ha parlato delleverso la Federazione da ...... dopo l'inchiesta di Repubblica sulle violenze psicologiche nella ginnastica. Dopo le..."Abbiamo letto sugli organi di stampa i racconti di alcune ex atlete della ginnastica ritmica, Nina, Anna e Giulia, di cui ammiriamo il coraggio. (ANSA) ...L’unica mia colpa invece è essere rimasta in silenzio fino a oggi”. Incontro tra Abodi, Malagò e Federginnastica Le denunce di Nina Corradini e Anna Basta hanno scoperchiato un vaso di pandora, e la ...