Rapinavano tir e furgoni portavalori | operazione della Polizia nel foggiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Agenzia Vista) Foggia, 03 novembre 2022 Ladi Stato, nell'ambito delle indagini condotte dal Servizio Centrale OperativoDirezione Centrale Anticrimine del DipartimentoPubblica Sicurezza e dalla Squadra MobileQuestura di Foggia, coordinate dalla locale ProcuraRepubblica, ha eseguito, con l'impiego di centinaia di agenti, una maxidigiudiziaria nel comune di Cerignola (FG), a carico di diversi soggetti arrestati in quanto ritenuti responsabili dei reati di rapine pluriaggravate ai danni die dei reati fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di ...