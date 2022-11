Agenzia ANSA

Joe Biden e' andato a votare insieme alla nipote 18enne Natalie, che va ai seggi per la prima volta. "Sono entusiasta di votare con te tesoro, e' una cosa importante" ha detto il presidente. (NPK) 3 ......ma il solo Zelensky (!) e' apparso da solo sul grande schermo del Festival ingrandito in un... E anche il fatto che circa il 40% degli italiani aventi diritto alin realtà non vota perché non ... Primo voto per la nipote diciottenne di Biden, il presidente la accompagna - Mondo Joe Biden e' andato a votare insieme alla nipote 18enne Natalie, che va ai seggi per la prima volta. 'Sono entusiasta di votare con te tesoro, e' ...Sul documento, al centro dei lavori dell'Organismo nelle ultime sedute, si sono espressi favorevolmente i consiglieri regionali Paola Fioroni, Valerio Mancini, Stefano Pastorelli (Lega), Francesca ...