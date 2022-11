Ora il marò Latorre chiede risarcimenti allo Stato | “In India ho rischiato la pena di morte”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – Ora è ilMassimilianoa rilanciare un caso che ha tenuto banco per anni. E lo fa, forse, con un risentimento preciso verso chi, all’epoca dei fatti, infangò sia lui che il collega Salvatore Girone, demonizzandoli oltre ogni livello di indecenza. La Torre potrebbe infattire un risarcimentoper quanto vissuto ine per le scelte discutibili del suo Paese di provenienza all’epoca. Ilpotrebbere un risarcimento Come riportato da Tgcom24, ilpotrebbere i danni. Aveva vissuo, insieme a Girone, un incubo durato anni. Erano entrambi stati accusati e ...

Addirittura 47 sono i progetti di legge del filone "animalista" depositati dall'ex Fi,... "Bella ciao" e iNon mancano i provvedimenti ripresentati in cerca di una sorte migliore rispetto alle ...... ed è ormai un grande orgoglio per i napoletani: ', e che Napoli!'; 'Devono temerci tutti in ... 'Chissà a quanto lo rivenderàDe Laurentiis', è la domanda che si pongono in molti. Il match col ...