Nasconde la droga nella scarpa | arrestato

(Di giovedì 3 novembre 2022) Hanno assistito allo scambio tra due persone. I Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Civitavecchia insieme ai colleghi del Nucleo operativo, hanno visto due uomini a bordo di un’auto che si passavano qualcosa. Movimenti che hanno insospettivo i militari che hanno deciso di vederci chiaro e hanno proceduto a un controllo sui due uomini: un 27enne e un 23enne. Il primo custodiva 60 grammi di hashish, l’altro denaro contante. Le perquisizioni e il rinvenimento dello stupefacente Il rinvenimento ha spinto gli uomini dell’Arma a svolgere una perquisizione domiciliare a casa di entrambi. Nel corso delle ricerche i Carabinieri hanno trovato nell’appartamento del 23enne i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di una scatola di scarpe 3,2 chili di hashish, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi. Per entrambi ...

Sky Tg24

...giornalieri per, i pesci più piccoli, quelli che devastano le famiglie, impotenti dinanzi la realtà di 'bambini tossici' per intenderci, sono liberi di girare per la città. Qualcuno...... sitra le siepi del giardino nel retro della sua abitazione mentre i militari controllano gli altri occupanti dell'abitazione. È fuggito mentre la compagna nascondeva laLo straniero, ... Nasconde droga tra gli uliveti, arrestato giardiniere nel Frusinate CHIETI - Alla fine è stato il padre, un padre coraggio dopo aver sentito più di un campanello d'allarme, ed esasperato dai comportamenti del figlio, che fra l'altro ...ANCONA Sconta la condanna per spaccio e si rimette subito in carreggiata, affacciandosi ancora sul mercato degli stupefacenti: arrestato con quasi mezzo etto di cocaina. Domenica mattina, gli agenti..