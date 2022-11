Mascherine ancora obbligatorie in questi luoghi | l’annuncio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il nuovo Governo ha implementato nuove misure sulle restrizioni sanitarie rimanenti. Vaccini e pandemia al centro della discussione Il Governo Meloni appena insediatosi sta trasformando in decreti quanto promosso in campagna elettorale, almeno per ciò che riguarda le restrizioni da pandemia. Il novo esecutivo intende avviare un’istruttoria per fare accertamenti sulla gestione Speranza del settore L'articolo proviene da Consumatore.com.

...quindi tutti i Presidenti e il personale per il lavoro che hanno svolto in questi mesi e che... Resteranno lee la prudenza'. E' scontro però tra la regione Puglia e il governo. Mentre ...... dai vaccini alle, interpretando un comportamento politico che mentre finge di essere ...in questo momento fare l'analisi del sangue alla povera Giorgia per vedere quanto Dna missino...Gli esercenti replicano alle proposte del nuovo ministro della Cultura. "Bisogna puntare sulla qualità e sui film italiani per cercare di tornare ...Moratti cita "provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia". Il Covid divide ancora le scelte politiche: dai vaccini alle mascherine, ai medici no Vax Moratti prende ...