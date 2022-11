Lorenzo Musetti strega Parigi | batte anche Ruud e si qualifica per i quarti del Masters 1000

(Di giovedì 3 novembre 2022)diventa grandesul cemento indoor. Il 20enne toscano sorprende e incanta l’intero pubblico die con una partita quasi perfettain tre set in rimonta il norvegese Casper, numero 4 del mondo: una vittoria che gli vale l’accesso aidi finale, per la prima volta in un torneonon sulla terra battuta. Dopo il primo set perso 4-6,ha rifilato aun doppio 6-4, chiudendo il match in 2 ore e 19 minuti di gioco. Il successo conferma il grande stato di forma del giovane azzurro, che ha recentemente conquistato il suo secondo titolo Atp in carriera a Napoli, dove ha battuto in finale Matteo Berrettini. L’ottima prestazione a ...

