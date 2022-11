“La famiglia si allarga” | secondo figlio in arrivo per l’ex UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Lasie Ginevra diventerà una Super Sorella Maggiore”: arriva l’annuncio di Marianna Acierno, presto mamma bis. La ex corteggiatrice di UeD (era stata la non-scelta di Paolo Crivellin) ha dato la bella notizia su Instagram, con un tenero video con protagonisti la primogenita Ginevra e il test di gravidanza Solo pochi mesi fa aveva dato il benvenuto alla prima figlia, che infatti pochi giorni fa ha compiuto sette mesi, e ora sta per diventare mamma bis. Ricordiamo che Marianna Acierno partecipò a UeD nel 2015 come corteggiatrice dell’allora tronista Paolo Crivellin, che però le preferì Angela Caloisi, con cui è ancora oggi è fidanzato. Leggi anche: “È un maschietto!”. UeD, il fiocco sarà celeste: il video dell’annuncio Marianna Acierno UeD incinta per la seconda volta Non è stata scelta, ma poco dopo ...