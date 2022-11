Inter | possibile partenza per Gosens a gennaio | sondaggio dell’Everton

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sul terzino dell’, non ci sono solo squadre di Bundesliga: anche l’Everton avrebbe recentemente fatto unRobin, terzino dell’, potrebbe partire già nella prossima finestra di mercato di. Secondo quanto riportato da Fcnews, sul giocatore non ci sarebbero solo club di Bundesliga come Borussia Moenchengladbach, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, ma anche l’Everton avrebbe fatto recentemente unper lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sul terzino dell', Gosens, non ci sono solo squadre di Bundesliga: anche l'Everton avrebbe recentemente fatto un sondaggio Robin Gosens, terzino dell', potrebbe partire già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Fcinternews, sul giocatore non ci sarebbero solo club di Bundesliga come Borussia ...Domenica la Juventus affronta l'con il dovere di dare continuità alla prestazione di ieri ... migliorare il migliorabile sul mercato (vedi terzino destro); aggiustare per quantola ...L'argentino non segna da 3 incontri e sul campo dei bianconeri non ha mai esultato, ma con Lukaku ancora out, Inzaghi gli chiede di essere decisivo come è stato a Barcellona e a Firenze ...Sembra potersi concretizzare un clamoroso scenario di mercato con Lautaro alla Juventus; cerchiamo di capire meglio la situazione.