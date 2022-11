Ilary Blasi pizzicata con un cavaliere | è la prima volta dopo Totti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Anchefinisce con un altro sulle riviste di gossip. E’ lache accadel’addio a Francesco. In questi mesil’annuncio della separazione sono stati tanti i pettegolezzi sue i presunti tradimenti ma niente di concreto, solo chiacchiere, mai una testimonianza diretta o una foto. QuestaDiva e Donna pubblica le foto diin compagnia di un nuovo, si parla di una presunta frequentazione e si scopre che lui si chiama Edoardo e che è molto distante dal mondo dello spettacolo. Mentre Francescocerca casa con Noemi Bocchi e le loro bambine, pronto a procedere a grandi passi verso ...

E' Diva e Donna a pubblicare le foto dicon un altro uomo, è uscita con lui e i paparazzi l'hanno ...La collezione di borse disarebbe in salvo ma non è stato Francesco Totti e ...Mentre Francesco Totti prende casa con Noemi Bocchi, Ilary Blasi potrebbe aver trovato una nuova compagnia. Il nuovo numero di Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva le foto della famosa conduttrice ..."Ilary Blasi esce con un altro uomo": così l'account social del settimanale Diva e Donna lancia il servizio dedicato ad una presunta nuova frequentazione della showgirl dopo la burrascosa fine del… ...