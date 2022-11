Houston sbanca 5 - 0 a Philadelphia in gara - 4 | le World Series ora sul 2 - 2

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gli Astros si riaccendono, vincono- 4 per 5 - 0 lasciando a zero valide gli avversai (seconda volta nella storia, prima volta dal 2010 in postseason), e annunciano che le2022 si ...

Il match si sblocca nel 5° inning e soprattutto nel modo più inatteso e con una sequenza che dà la svolta a gara - 4 per: il rilievo Jose Alvarado, subentrato a Nola - sceso dal monte con 7 ...Tennessee sovrasta17 - 10 con le corse di Henry, che scollina le 200 yards macinate sul terreno, Miami con Hill e Waddle dominanti, vince la gara a chi segna di più con Detroit, stesa 31 - ... Houston sbanca a Philadelphia 5-0 in gara-4: le World Series ora sul 2-2 Un fuoricampo di J.T. Realmuto al decimo inning ha permesso ai Philadelphia Phillies di espugnare per 6-5 il campo degli Houston Astros ...Gli Houston Astros non si fermano più, espugnano New York con il punteggio di 5-0 nella terza partita della finale dell'American League ...