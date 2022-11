Giorgia Meloni a Bruxelles A pranzo con Gentiloni | poi il primo incontro con i vertici Ue

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) La presidente del Consiglio,, è arrivata apresso la residenza ufficiale del rappresentante permanente dell’Italia in Ue, Piero Benassi. La premier, accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, avrà uncon il commissario europeo all’Economia, Paolo. Successivamente è attesa al Parlamento europeo per il colloquio con Roberta Metsola, quindi alla commissione dove vedrà Ursula von der Leyen e infine al Consiglio per incontrare il presidente Charles Michel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.