Germania | niente mondiale per Werner | problema alla caviglia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Timonon sarà disponibile per ilin Qatar: l’attaccante si è fermato per unBrutte notizie per Flick, ct della: Timoinfatti è costretto a saltare il. L’attaccante tedesco infatti è uscito per infortunio durante la partita tra il RB Lipsia e lo Shakthar Donetsk, vinta dai tedeschi, in cui ha rimediato uno strappo del legamento dellasinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.