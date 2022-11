Furto a casa di Kvaratskhelia a Napoli | ecco che cosa hanno rubato i ladri

(Di giovedì 3 novembre 2022) Brutta disavventura per Khvicha, che ha subito unnella suadi Cuma , vicino a. Iuna macchina, una Mini Countryman . Per lui nessuna conseguenza. ...

Brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia , che ha subito unnella suadi Cuma , vicino a Napoli . I ladri hanno rubato una macchina, una Mini Countryman . Per lui nessuna conseguenza. Il talento georgiano ha già sporto denuncia al commissariato di ...E da un cassetto ruba i 400 euro che l'uomo aveva chiesto di prelevare per averli a disposizione a. Per questi motivi i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato pere ... Incinta di sette mesi tenta il furto in casa. Bloccata dai carabinieri Furto a casa Kvaratskhelia, il calciatore ha dovuto fare i conti con un brutto episodio stamattina: rubata l'auto Mini Countryman.Sei furti a Firenze tra agosto e ottobre 2022 ... i malintenzionati avrebbero forzato la cassaforte, portando a casa un bottino del valore complessivo di circa 16mila euro. Proprio a seguito di questi ...