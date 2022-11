(Di giovedì 3 novembre 2022) "Sono fiducioso che l'del nuovo Governo avverrà in uno". Lo ha detto in merito all'un alto funzionario dell'Ue parlando in vista della riunione lunedì prossimo dell'...

Agenzia ANSA

2022 - 11 - 03 11:24:28Ue:nello spirito positivo dell'impegno dell'Italia 'Sono fiducioso che l'impegno del nuovo Governo avverrà in uno spirito positivo'. Lo ha detto in merito all'..."Sono fiducioso che l'impegno del nuovo Governo avverrà in uno spirito positivo". Lo ha detto in merito all'Italia un alto funzionario dell'Ue parlando in vista della riunione lunedì prossimo dell'... Fonti Ue, fiducia su spirito positivo impegno Italia - Ultima Ora Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...La dimissionaria: "Provvedimenti contraddittori sulla lotta al Covid". Il presidente della Regione: "Guarda a sinistra, e non da oggi". Azione plaude alle dimissioni ma esclude un sostegno elettorale.