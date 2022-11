(Di giovedì 3 novembre 2022) Avrebbe percepito, dal 1994,come indennità di accompagnamento per invalidi ciechi assoluti, ma era in grado di svolgere attività come un vedente. E' l'accusa contestata a un presunto ...

E' l'accusa contestata a un presunto del Messinese che è stato denunciato per truffa allo Stato da carabinieri della compagnia di Milazzo hanno deferito in stato di libertà una persona ... Falso invalido da 28 anni, truffa allo Stato da 190mila euro I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno deferito in stato di libertà una persona per truffa aggravata ai danni dello Stato. La parola fine è stata messa dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo constatata la piena autonomia dell'uomo nei movimenti ...