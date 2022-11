Elenoire Ferruzzi sconvolta | Costretta ad assistere | tradimento in diretta

Leggi su specialmag

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’influencerassiste ad una beffa in piena regola: quando il gatto non c’è, i topi ballano.(fonte youtube)La bombasticaha da poco abbandonato la casa del “GF Vip” dopo una permanenza nel reality che ha denotato un’impennata della sua popolarità sul grande pubblico. L’irriverente soubrette ha pagato lo scotto dei suoi attacchi feroci nei confronti di Nikita Pelizon, per i quali ha ricevuto la condanna unanime del pubblico, e ora èa seguire a distanza le gesta degli ex compagni. Anche quelle di Daniele Dal Moro, sua recente fiamma all’interno del format…beffata dagli ex compagni: quale sarà la sua reazione? L’icona LGBTQ aveva perso la testa per lo ...