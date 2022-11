È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 novembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 4 novembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Una marcia contro la guerra, la diplomazia al lavoro e un piano in 7 punti elaborato in Vaticano. Neldi TPI spieghiamo come si costruisce la pace. In un’intervista Stefano Zamagni, presidente dell’Accademia pontificia delle Scienze Sociali, spiega la proa in 7 punti per fermare il conflitto in ...