È stata sgominata la banda che assaltava i portavalori nel Foggiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) AGI - Maxi operazione della polizia a Cerignola, in provincia di Foggia, nei confronti di diverse persone arrestate perché ritenute responsabili di rapine a furgoni. Gli indagati, questa l'ipotesi accusatoria, utilizzavano armi da guerra e disturbatori di frequenza ad ampio raggio i cosiddetti jammers per inibire le comunicazioni via radio e smartphone, al fine di impedire i contatti con le sale operative delle forze dell'ordine e delle ditte di trasporto. Secondo le indagini per ostacolare o ritardare la reazione da parte delle forze di polizia e guadagnare più facilmente la fuga, erano soliti bloccare la viabilità con veicoli dati alle fiamme. Le indagini sono condotte dallo Sco e dalla squadra mobile della Questura di Foggia, coordinate dalla locale Procura. "Il contrasto all'azione delle organizzazioni criminali, tutte stanziate in Puglia e ...