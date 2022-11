Daniele Dal Moro bacia Nikita al GF Vip e tutti pensano ad Elenoire | “Chissà cosa farà”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il Grande Fratello ieri sera ha organizzato il gioco ‘obbligo o verità’ per i vipponi. Se Patrizia Rossetti è stata costretta a scambiarsi i vestiti con Alberto De Pisis (e la regia ha inquadrato qualdi troppo), aDalè andata decisamente meglio. Il gieffino ha fatto girare la ‘bottiglia’, che si è fermata su ‘bacio’, subito dopo il bel veronese ha pescato un bigliettino dall’urna e il nome della coinquilina dare era quello di. La ragazza non si è fatta pregare, è stata al gioco e i due si sono scambiati un bacio durato qualche secondo, mentre gli altri concorrenti urlavano: “Non vediamo la lingua“. Onestamentenon è sembrato affatto dispiaciuto quando ha scoperto di doverree dopo il bacio è parso ...

Grande Fratello

Cose recluse allo Spazio Gloin "Cose recluse", una mostra fotografica realizzata"Tavolo ... alle ore 17,30, allo "Spazio Gioin" di Via Laviny 67 a cura di Mariangela Ciceri eRobotti. ...Il tutto comodamentedivano di casa tramite smartphone, computer o tablet, oppure per un'... Soluzioni innovative per il turismo e la cultura' - spiega il consigliere delegato al Turismo... Amore e relazioni: il pensiero di Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Tratto dal libro omonimo di Mencarelli (Premio Strega Giovani 2020), la serie è la storia di un 20enne che ha avuto un episodio psicotico.Dynamo nasce con l’obiettivo di aiutare le aziende a crescere con la realizzazione di prodotti digitali capaci di generare valore concreto ...